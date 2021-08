Presidente do Besiktas reage ao sorteio: «É muito importante somarmos pontos para o nosso país»

Ahmet Nur Cebi, presidente do Besiktas, clube que será adversário do Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões, reagiu esta quinta-feira ao sorteio da liga milionária que, para além dos leões, colocou também Borussia Dortmund e Ajax na rota dos turcos.





Em declarações ao site oficial do clube, Ahmet Nur Cebi assumiu a importância do país somar pontos nas competições da UEFA, de forma a poder subir posições no ranking de países, aproveitando a ocasião para desejar sorte aos restantes emblemas turcos que competem nas provas do organismo europeu, convidando os seus presidentes a assistirem aos jogos caseiros do Besiktas na Liga dos Campeões."Boa sorte. Todas as equipas são boas e especiais. É muito importante para nós [equipas turcas] somar pontos para o nosso país. Espero que as nossas outras equipas possam ser bem sucedidas na Europa. Convido todos os presidentes dos nossos clubes a virem assistir os nossos jogos europeus connosco, ao nosso estádio", disse.