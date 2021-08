Presidente do Dinamo e o reencontro com Yaremchuk: «Que marque o máximo de golos... menos contra nós»

Formado no Dínamo Kiev, Roman Yaremchuk terá nesta Champions a chance de se mostrar diante da equipa da qual 'saiu', mas onde curiosamente nunca conseguiu mostrar o seu futebol - transferiu-se em 2017 para o Gent, com apenas nove jogos pela equipa principal. O reencontro promete ser de emoções fortes, mas para o presidente do clube ucraniano não será mais do que isso.





"Não é preciso estar a procurar um foco de motivação adicional, seja para o Roman ou para o nosso clube. O Dínamo deu-lhe um caminho para chegar ao topo do futebol e num determinado momento tomámos a decisão certa, que foi deixá-lo sair para uma equipa estrangeira. Teve oportunidade de se desenvolver e ser o que é agora. Desejo que marque o máximo de golos possível pela seleção e em qualquer jogo pelo Benfica, menos diante do Dínamo", disse Ihor Surkis.Quanto ao grupo em si, o presidente do clube de Kiev coloca duas equipas no topo. "Costuma falar-se em grupos da morte, mas neste caso não vou por aí. Resumindo, o Bayern é uma das melhores equipas da Europa, o Barcelona é sempre uma equipa de topo, mesmo que agora esteja num processo de reconstrução. O Benfica é um adversário difícil, com uma equipa forte e muita ambição", explicou o líder do clube, que só pede aos seus jogadores para terem "noção do nível responsabilidade, saber o clube pelo qual jogam e que percebam o enorme 'exército' de adeptos" que os terão a apoiar.