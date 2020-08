Presidente do PSG radiante: «É um sonho e espero que continue. Merecemos este troféu»

O presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, era uma das personalidades mais felizes com a confirmação de que o clube vai estar na sua primeira final da Liga dos Campeões. Um momento histórico para todos no PSG.





"Foi um jogo perfeito contra uma equipa difícil, estou orgulhoso dos nossos jogadores. Estamos lá, na final. Sinceramente é um sonho, espero que continue. É uma noite histórica. Nem consigo falar, é uma noite magnífica. Isto é para os adeptos, é uma alegria importante para mim e para eles. Mesmo que não estejam connosco, esta vitória é para eles. Estão à espera há muito tempo. Desde 2011, o nosso sonho tem sido a Champions League, estamos perto do nosso sonho. Eu disse-lhes: Fizemos um jogo magnífico contra o Leipzig, mas não podemos parar esta noite. Merecemos este troféu’", afirmou o líder do clube, no final do encontro.