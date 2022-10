PSG confirma que Messi falha jogo com o Benfica

PSG confirmou esta segunda-feira que Messi vai falhar o jogo de amanhã com o Benfica, da 4.ª jornada da Liga dos Campeões, no Parque dos Príncipes (20 horas).O internacional argentino tem um "pequeno desconforto no gémeo" e integra a lista de indisponíveis para o encontro juntamente com Nuno Mendes, Renato Sanches e Presnel Kimpembe.Recorde-se que o avançado, que marcou um golo aos encarnados há uma semana, saiu do jogo da Luz com queixas nos gémeos. Messi foi poupado no jogo de sábado do PSG com o Stade Reims (0-0) e esta manhã não esteve no treino da equipa.Na atualização do boletim médico apresentado hoje, o PSG revelou que Nuno Mendes e Kimpembe ainda recuperam das respetivas lesões, enquanto Renato Sanches vai voltar a treinar com o restante plantel parisiense esta semana.