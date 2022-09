PSP e as queixas dos adeptos do Maccabi: «Revista é concretizada pela empresa de segurança»

A Polícia de Segurança Pública escusou-se a fazer comentários às queixas dos adeptos do Maccabi Haifa, que denunciaram alegado assédio sexual e excessos na deslocação do metro até ao estádio. Fonte da PSP lembrou como é feita a revista de segurança."O procedimento de revista de segurança à entrada do recinto desportivo é concretizado pela empresa de segurança privada e supervisionada pela PSP, podendo excepcionalmente ser executada pela PSP, sempre que assim for decidido", afirmou, aAlguns adeptos do Maccabi Haifa relataram que durante a revista foram tocados em partes "íntimas" antes de entrarem no Estádio da Luz, no encontro da primeira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, que o Benfica venceu, por 2-0. O clube israelita apresentou uma participação ao delegado da UEFA e ao representante da polícia israelita.