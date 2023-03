Quaresma e a ausência de Pepe: «Faz falta a qualquer equipa, continua a ser um dos melhores do Mundo»

Ricardo Quaresma, antigo jogador de FC Porto e Inter Milão, fez esta terça-feira a antevisão ao duelo entre as duas formações para a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Em declarações à ELEVEN, o internacional português salientou a necessidade de os dragões entrarem concentrados desde o primeiro minuto e também para a falta que Pepe fará à equipa dentro de campo.





"Obviamente que hoje são daqueles jogos que todos nós queremos estar lá dentro e jogar. Acredito que vai ser um grande jogo. Espero que o FC Porto consiga uma boa vitória, sabendo das dificuldades que vai ter. Mas acredito que o FC Porto vai vencer."

O que precisará o FC Porto de fazer esta noite para qualificar-se?

"Vai haver momentos para tudo. Estamos a falar de um jogo em que o Inter tem jogadores fantásticos, o FC Porto vai ter de ter muito cuidado nos poucos erros que vai ter de cometer. O Inter tem avançados fantásticos, dos melhores do Mundo. O FC Porto tem de entrar muito concentrado porque ao mínimo erro... já sabemos que no futebol tudo se decide nos detalhes. O FC Porto vai ter de estar concentrado do primeiro ao último minuto."

Ausência de Pepe

"No balneário acredito que vai ser o mesmo Pepe. Todos nós que o conhecemos sabemos o líder que ele é. Dentro de campo, obviamente que faz falta, não só ao FC Porto como a qualquer equipa do Mundo, porque para mim continua a ser um dos melhores do Mundo. Quem jogar no lugar do Pepe não tenho dúvidas que vai dar o seu melhor e que vai fazer um grande jogo."

Ambiente do estádio

"Um ambiente que o FC Porto já nos habituou. Este estádio é fantástico e com este ambiente ainda dá mais vontade de ir lá para dentro", terminou.