'Quartos' da Champions sem Cristiano Ronaldo nem Messi pelo segundo ano consecutivo

Se há cerca de um anodominada por Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, agora é bem provável que esse tema ganhe maiores dimensões e faça correr muita tinta. É que a Liga dos Campeões não terá nem um nem outro nos quartos-de-final pelo segundo ano consecutivo, algo inédito desde que ambos se tornaram referências no panorama internacional.Na época passada tinha sido o FC Porto a colocar um ponto final no trajeto da Juventus, onde jogava o internacional português, enquanto que o Barcelona de Messi tinha caído aos pés do Paris Saint-Germain. Desta vez, CR7 viu o Manchester United ser afastado pelo Atlético Madrid e Messi, agora no PSG, foi eliminado pelo Real Madrid.Convém recordar que, antes de 2020/21, apenas em 2004/05 a liga milionária não tinha chegado aos quartos-de-final sem estes dois astros. Há 17 anos, tinha sido o AC Milan a derrubar o Manchester United de Ronaldo nos oitavos-de-final, ao passo que o Chelsea de José Mourinho levou a melhor sobre o Barcelona de Messi.