Que barraca: Simeone deixou quadro tático no balneário de Old Trafford

Numa altura em que o futebol é cada vez mais profissionalizado, raramente há espaço para erros, por mais pequenos que estes sejam. Ainda assim, na base de tudo estão seres humanos e, por isso, as distrações acontecem. E esta história é uma das melhores provas disso.

Na segunda-feira, a equipa do Atlético de Madrid esteve em Old Trafford para o habitual treino de adaptação ao relvado da casa do Manchester United, que defronta hoje na Liga dos Campeões. Contudo, depois da sessão de trabalho, quando já toda a comitiva estava no hotel, alguém deu pela falta do... quadro tático.

Um elemento do staff colchonero deslocou-se de imediato ao recinto para recuperar o precioso elemento de trabalho, não se sabendo se os 'segredos' contidos no quadro acabaram nas mãos erradas, neste caso as do treinador Ralf Rangnick.

Uma tremenda distração de Diego Simeone e da sua equipa técnica ou o melhor 'mind game' de sempre? Algo para descobrir mais logo, quando Atlético de Madrid e Manchester United se encontrarem no relvado mágico de Old Trafford.