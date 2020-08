«Que jogador!»: Salvio vibra com entrada em campo e golo de João Félix

Salvio e João Félix partilharam o balneário do Benfica na época passada e o argentino continua rendido ao jovem avançado português que agora representa o Atlético Madrid. Esta noite, Félix entrou entrou em campo frente ao Leipzig, sofreu um penálti e encarregou-se de marcar para dar o empate aos colchoneros no jogo da Champions em Alvalade. E Salvio apressou-se a reagir no Twitter.





Que jugador @joaofelix70 !!! Cambio todo el partido desde su entrada. Mucha calidad #RBLAtleti @ChampionsLeague — Eduardo Toto Salvio (@totosalvio8) August 13, 2020

"Que jogador João Félix!!! Mudou o jogo todo desde que entrou. Muita qualidade", escreveu o argentino ex-Benfica.