«Quem me conhece sabe que não sou racista»: a reação do 4.º árbitro à bronca no PSG-Basaksehir

Sebastian Coltescu, principal protagonista do caso que levou à suspensão do Paris Saint-Germain-Basaksehir, deu a sua versão dos acontecimentos perante a família. O ProSport avança que com o que disse o árbitro: "Não vou ler qualquer jornal estes dias. Quem me conhece sabe que não sou racista. Pelo menos assim espero".



O incidente ocorreu aos 14 minutos do jogo, quando Sebastian Coltescu, quarto árbitro, deu sinal ao árbitro principal para expulsar o treinador adjunto do Basaksehir Pierre Webo, tendo este se queixado que o elemento da equipa de arbitragem utilizou a expressão 'negro', recusando-se a sair do campo e questionando: "Where is the 'negro'? (Onde está o 'negro')."

Após vários minutos, o 'staff' da equipa turca e os jogadores, seguidos pelos do PSG, decidiram abandonar o relvado, numa altura em que o jogo estava empatado 0-0.