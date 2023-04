Rafael Leão: «Sei que posso fazer a diferença»

RAFAEL LEÃO O golo foi do Giroud mas toda esta jogada é amor



@ChampionsLeague | @sscnapoli 0 x 1 @acmilan#ChampionsELEVEN pic.twitter.com/31IGoHuhCp — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 18, 2023

Rafael Leão arrancou antes do meio-campo ao minuto 43 e só parou com uma assistência de bandeja para Giroud. O português ajudou a decidir a passagem do AC Milan às meias-finais da Liga dos Campeões e no final do encontro assumiu a vontade de ajudar mais a equipa."Eu sei que posso fazer a diferença. Se não consigo marcar, os meus companheiros de equipa podem fazê-lo. Estou feliz por estar aqui. Tenho orgulho de defender esta camisola. Não há palavras para aqueles que trabalham comigo. No ano passado fiz uma boa temporada no campeonato e queria mostrá-lo novamente este ano na Liga dos Campeões", vincou o internacional luso em declarações à Sport Mediaset.O avançado, de 23 anos, tem olhos para a final da prova, em Istambul. "Quero continuar a sonhar tal como todos os jogadores do AC Milan. Queremos ganhar a Liga dos Campeões e estamos um passo mais perto de o conseguir. Temos de tentar até ao fim", vincou Leão.