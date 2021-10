Rafael Leão: «FC Porto foi superior durante todo o jogo»

Rafael Leão foi titular na derrota do Milan frente ao FC Porto e, no final do encontro, admitiu que os dragões foram superiores aos italianos e mereceram a vitória num jogo que os rossoneri encararam como se fosse uma final.





"Este jogo era uma final para nós. Preparámo-lo como final. Se tivéssemos pontuado aqui, podíamos ter esperança de passar, mas não foi possível. O Porto foi claramente superior e mereceu vitória", começou por dizer à Eleven Sports."O FC Porto foi superior durante todo o jogo. Não conseguimos impor o nosso jogo. Na primeira parte tivemos algumas ocasiões, mas na segunda não conseguimos criar. O FC Porto criou as ocasiões para marcar e por mérito conseguiu vencer", acrescentou o avançado português, que não atira a toalha ao chão apesar de o Milan ainda não somar qualquer ponto no grupo B ao cabo de três partidas."Vamos continuar a lutar. Estou cabisbaixo porque era uma final para nós, mas ainda faltam jogos para disputar e vamos ao próximo jogo para fazer pontos", concluiu.