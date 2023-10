Rüdiger e a confusão com adjunto do Sp. Braga: «Não foi um insulto racista»

Após o apito final do inglês Michael Oliver no Sp. Braga-Real Madrid (1-2), tudo parecia normal no centro do relvado até que João Cardoso, adjunto do Sp. Braga, e Rüdiger, central do Real Madrid, se cruzaram e, após algumas palavras proferidas pelo elemento dos minhotos, o jogador alemão virou-se para Cardoso e gerou-se um momento de confusão que envolveu diversos homens das duas equipas.Nas redes sociais, Rüdiger já esclareceu que não se tratou de qualquer insulto racista, contrariando uma versão noticiada pela 'Cadena Ser' ontem à noite. "Está tudo bem outra vez, pessoal, estou relaxado. Ele definitivamente não proferiu um insulto racista, houve apenas uma pequena discussão depois de nos termos cruzado após o apito final. Vamos focar-nos agora no jogo de sábado", escreveu, apontando ao clássico com o Barcelona.Certo é que, no calor da confusão, Rüdiger ficou claramente revoltado e descontrolado. Saiu a correr para o balneário, após ter sido afastado do olho do furacão.