Real Madrid arrecada mais de 136 milhões de euros com novo título europeu, o 14º troféu da Liga dos Campeões na história blanca. O prémio por conquistar a liga milionária é 'apenas' de 4,5 milhões de euros sendo que, o bolo total, tem várias parcelas, segundo avança o jornal 'AS'.A nível desportivo, a equipa de Carlo Ancelotti arrecadou 119,81M€ em prémios fruto de resultados alcançados dentro de campo, que vão desde a simples participação na fase de grupos (15,64M€) ao dinheiro garantido pelo ranking da UEFA (36,4M€). Só por estar na final, os merengues já tinham garantido 15,5 milhões de euros.A estimativa do market pool - 16,84 milhões de euros - adicionada ao restante montante faz com que o Real Madrid tenha conseguido alcançar 136,65 milhões de euros pela participação na presente edição da Liga dos Campeões.