Real Madrid com baixas de peso mas quer "tudo fechado"

Já com passaporte para os ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, o Real Madrid poderá hoje selar o 1º lugar do Grupo F, bastando um empate com o Leipzig de André Silva, que pode por seu turno garantir a qualificação para a próxima fase caso vença e o Shakhtar tropece em casa do Celtic. Carlo Ancelotti, técnico do campeão europeu, não contará, no entanto, com três dos principais jogadores da equipa: Modric, Valverde e Benzema, todos eles lesionados, além de Mariano e Ceballos.

A menos de um mês para o arranque do Mundial’2022 e numa altura em que os jogadores têm tido especial cuidado com as lesões, o italiano desvaloriza e considera que estes não devem viver com esse receio. “As lesões existem. Se não te queres lesionar, fica no sofá... Se alguém me diz que tem medo [de se lesionar], que fique em casa no sofá a ver uma série ou um filme”, ironizou o italiano, deixando claro que o objetivo é “deixar tudo fechado”.

Já Marco Rose desvaloriza as baixas nos blancos. “Creio que o Real Madrid tem outros jogadores fantásticos no seu plantel que querem jogar, mostrar o que podem fazer.Mesmo que não tenham alguns jogadores, são eles os detentores da Liga dos Campeões e são uma equipa fantástica”, considerou.