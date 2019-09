Real Madrid não rematou uma única vez à baliza do PSG: pior registo na Champions desde 2004

0 - El Real Madrid se ha quedado sin rematar a portería en un partido de la Liga de Campeones por primera vez desde al menos la 03/04. Apagado. pic.twitter.com/bCmLwitkOC — OptaJose (@OptaJose) September 18, 2019

O Real Madrid foi 'atropelado' no Parque dos Príncipes pelo PSG, na primeira jornada do grupo A da Liga dos Campeões. E se o resultado, 3-0 , deixa ver que a formação comandada por Zidane teve bastantes dificuldades em impor o seu jogo, as estatísticas mostram que Keylor navas, guarda-redes que este verão trocou a capital espanhola por Paris, teve uma 'noite santa': o Real Madrid não rematou uma única vez à baliza do PSG.De acordo com os dados da agência Opta Sports, que se dedica ao futebol em particulr aos espanhol, esta foi a 'pior' noite do ataque merengue na Liga dos Campeões desde 2004."Nem foi preciso dar dicas a Tuchel sobre o Real", afirmou Navas.

E se o guarda-redes costa-riquenho esteve em destaque por não ter tido qualquer trabalho na noite de quarta-feira, em contraste com Courtois, que sofreu três golos, houve um outro ex-Real Madrid que foi fundamental para o resultado: Ángel Di María, autor dos dois primeiros golos do PSG.



"O que Di María fez não me surpreende, pois é sempre decisivo!", afirmou o treinador do PSG, que não contou com Neymar, Mbappé e Cavani.