Renato Sanches sai em defesa de Boateng após críticas do treinador do Düsseldorf

O treinador do Fortuna Düsseldorf, Friedhelm Funkel, identificou Boateng, como o principal culpado pelas falhas defensivas do Bayern Munique e já esta segunda-feira ouviu Renato Sanches sair em defesa do companheiro de equipa."É um grande central, já ganhou muitas coisas que muitos jogadores gostariam de ganhar e temos de respeitá-lo. Os golos aconteceram, mas a culpa não foi dele. Somos uma equipa", disse o internacional português na conferência de imprensa de imprensa de antevisão da partida com o Benfica.Em 12 jornadas disputadas na Bundesliga, o Bayern Munique sofreu 17 golos.O Bayern Munique, que recebe terça-feira o Benfica em jogo do Grupo E da Liga dos Campeões, continua a desiludir na Bundesliga e ocupa atualmente o quinto lugar (21 pontos), cada vez mais longe do Borussia Dortmund, que voltou a vencer (o terceiro triunfo consecutivo para o campeonato) e segue seguro na liderança, com 30 pontos.