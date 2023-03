Richarlison ataca abertamente Antonio Conte: «Esta época está a ser uma merda porque não tenho minutos»

Richarlison não poupou muito o Conte #ChampionsELEVEN

Richarlison entrou em campo aos 70 minutos frente ao AC Milan, com o 0-0 a prevalecer até ao apito final , o que favoreceu o conjunto italiano, que se qualificou para os 'quartos' da Liga dos Campeões. No final do encontro, o avançado do Tottenham deixou pouco por dizer e criticou abertamente o próprio treinador, Antonio Conte."Foi algo que não entendi [n.d.r. começar como suplente]. Vinha de uma sequência boa, estava bem, vinha de duas vitórias e, de repente, colocou-me no banco. Frente ao Wolves colocou-me 5 minutos. Não tenho de falar de nada. Ontem, [Conte] pediu-me para fazer um teste no centro de treinos. Disse-me que se estivesse bom ia para o jogo. E quando chega o jogo, coloca-me no banco. São coisas que não dá para entender. A mim não disse nada. Vamos ver o que diz amanhã mas aqui também não está nenhum bobo. Sou profissional, trabalho o dia inteiro e quero jogar! Faltam minutos, falta tempo. Esta temporada – peço desculpa – está a ser uma merda porque não tenho minutos. Sofri um pouco com as lesões também. Quando entro dentro de campo dou a minha vida. Vinha de dois jogos onde estava bem. Especialmente com o Chelsea, ganhámos e joguei os 90 minutos. É isso. Não há muito que falar. Acho que deveria ter jogado [de início com o Milan] e agora não há que chorar", frisou o dianteiro brasileiro à TNT Sports, criticando também a forma como a equipa acabou a partida em Londres."Claro, estamos fora da maior competição de clubes. A equipa não pode jogar assim a precisar de um golo. Temos de colocar a equipa para a frente, especialmente na segunda parte. Agora não há muito que falar, não é estar a encontrar culpados. O que nos resta é só a Premier League. É treinar mais e fazer um esforço no próximo jogo", garantiu Richarlison.Sobre o fim de temporada, Richarlison assumiu que não está a cumprir com as expectativas e quer mais. "Falta mais ou menos 20 jogos. É focar nesse jogos, fazer o máximo de golos possível. O clube pagou um valor caro por mim e, até agora, não correspondi dentro de campo. As lesões atrapalharam-me um pouco. Faltou minutos para jogar. Agora, é ir para casa, descansar, amanhã há treino bem cedo e vamos ver se me coloca a titular no próximo jogo", frisou o jogador contratado ao Everton no verão.