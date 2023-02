Roberto Martínez elogia Bernardo Silva: «Inteligente, muito intenso...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal boss Roberto Martinez speaking about Bernardo Silva’s adaptation to playing left-back tonight pic.twitter.com/T9U4PCmzlJ February 15, 2023

Roberto Martínez é o novo selecionador nacional mas ontem foi também comentador na Amazon Prime Video Sport, deixando grandes elogios a Bernardo Silva, em especial pela adaptação a ala/lateral esquerdo. "Vejam como ele [Bernardo] é inteligente a subir na pressão. É um jogador muito intenso, recupera a bola e salta de imediato para o processo ofensivo. No momento seguinte [em duelo com Saka], usa a inteligência para ler o jogo. Quando o City quer pressionar alto, ocupa uma posição central. É um jogador que tem dado um 'extra' ao ataque do City e que está a fazer um trabalho defensivo muito bom", disse.