Andy Robertson queixou-se, com alguma ironia à mistura, de ter sido alvo da fúria dos adeptos do Benfica na reta final do jogo e de lhe terem sido arremessados alguns isqueiros quando se preparava para bater um canto."Não estavam propriamente satisfeitos, pois não? Atiraram-me alguns isqueiros, talvez os ajude a deixar de fumar. É ver o lado positivo", atirou o lateral-esquerdo do Liverpool, em declarações à BT Sports."Felizmente, nenhum desses objetos me acertou, embora tenham passado perto. Estavam frustrados, compreendo isso, mas deviam tentar não atirar objetos para o relvado que possam provocar ferimentos. Só queria marcar o canto e sair dali o mais depressa possível", acrescentou o jogador do Liverpool.