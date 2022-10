Rodrigo de Paul: «Falta de atitude e compromisso? Não sei quem diz isso nem vejo o mesmo»

Antes de Diego Simeone fazer a antevisão ao jogo com o FC Porto, falou o médio argentino Rodrigo de Paul para lamentar a "falta de sorte" em Cádiz e no empate na receção ao Bayer Leverkusen (2-2), que, aliado à goleada portista ante o Club Brugge (4-0), afastou os espanhóis da Liga dos Campeões."Falta de atitude e compromisso? Não sei quem diz isso nem vejo o mesmo. Se a equipa teve alguma coisa foi muita intensidade. Competiu até ao final e acho que foi superior, mas o futebol mede-se por resultados. Ao contrário de outras noites, os últimos minutos não nos ajudaram a ganhar", argumentou o jogador, de 28 anos, recordando o penálti falhado por Yannick Carrasco no último lance da partida diante dos alemães.Rodrigo de Paul, que cumpre a segunda época em Madrid, espera dar continuidade às "lembranças bonitas" vividas no Dragão, onde se estreou a marcar pelo Atlético face ao FC Porto (3-1), em dezembro de 2021, num jogo que, contrariamente à atualidade, guiou os 'colchoneros' aos 'oitavos' da 'Champions' e relegou os 'dragões' para a Liga Europa.