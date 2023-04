Rodrygo iniciou e concluiu a jogada do 1-0 e ainda festejou... à Cristiano Ronaldo

Rodrygo deu início e concluiu a jogada que neste momento faz a diferença no marcador em Stamford Bridge (0-1). O extremo brasileiro do Real Madrid arrancou pela direita, tentou servir Benzema no centro mas o francês falhou a emenda. A bola sobrou para Vinícius, que não foi egoísta e assistiu o compatriota, que desviou para o primeiro da partida em Londres. No final, Rodrygo, como qualquer fã assumido de Cristiano Ronaldo, festejou com um... 'SIIIIII'.