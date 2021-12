Ronald Araújo: «Fizemos jogos bons como contra o Benfica e poderíamos ter-nos qualificado»

Ronald Araújo foi titular na derrota do Barcelona em Munique (3-0) que confirmou o afastado dos catalães dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O defesa uruguaio lamenta que a equipa catalã não tenha "selado" o apuramento em jogos como com o Benfica, referindo-se ao embate em Camp Nou com as águias."É verdade que não estamos entre os melhores clubes, é a realidade, mas também confio na grande equipa que temos para o resto da temporada. Fizemos jogos muito bons como contra o Benfica, que poderíamos ter vencido e selado a qualificação. É óbvio que a fase de grupos não foi boa. O objetivo agora é ganhar a Liga Europa. É a competição que temos pela frente. A partir de agora temos de lutar contra as equipas que estão presentes e ganhar a competição", referiu no fim da partida.