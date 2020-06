Ronaldo e a escolha para a Champions: «Portugal deu lição ao mundo de como sair da Covid-19»

O brasileiro Ronaldo elogiou a escolha de Lisboa por parte da UEFA para albergar a fase final da Liga dos Campeões.





"Penso que foi uma excelente escolha. Portugal é um país incrível, está muito bem preparado, deu uma lição no Mundo de como sair da crise da Covid-19 e tenho a certeza que foi uma escolha perfeita. E assim, tenho mais uma oportunidade de visitar o país e desfrutar dessas finais da Champions, vai ser maravilhoso."O antigo internacional brasileiro mostrou-se favorável, em conferência de imprensa virtual promovida pelo banco Santander, ao novo formato, que concede justiça ao clube vencedor da Liga dos Campeões."As minhas grandes conquistas foram em provas com este novo formato, encantava-me. Parece-me que é o mais justo para esta ocasião. Não haveria tempo se fosse de outra qualquer forma. Vamos ter muita emoção, em poucos dias. As pessoas desejam que a Champions regresse e havia a possibilidade de não se terminar a prova. Imaginem uma temporada sem campeão?? Este novo formato vai trazer muita emoção, as equipas não vão ter segundas oportunidades. Quem ganhar vai ser quem arrisca mais, que tentar mais e no final, vamos ter um campeão justo."