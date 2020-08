Ronaldo pede 'calma' a Neymar: «Tem-lhe faltado alguma tranquilidade na hora de finalizar»

Num evento em Lisboa com o patrocínio do Santander, Ronaldo Nazário, o Fenómeno, participou via videochamada, para corroborar a opinião partilhada por Luís Figo e Rui Costa sobre a final de hoje no Estádio da Luz, mas começou com um lamento.





"Infelizmente nunca ganhei a Champions, vivi momentos especiais mas foi sem dúvida o troféu que me faltou!", atirou o antigo craque brasileiro, que deixou uma mensagem ao compatriota Neymar."Tem jogado muito bem em Lisboa, tem gerado várias oportunidades de golo. Apenas lhe tem faltado alguma tranquilidade na hora de finalizar, onde ele costuma ser forte. Com um pouco mais de sorte e calma, pode reencontrar-se com os golos na final", sublinhou o antigo craque de 43 anos.