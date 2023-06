Rúben Dias e a final com o Inter Milão: «Na minha cabeça não há favoritos»

O internacional português Rúben Dias, futebolista do Manchester City, considerou esta sexta-feira que "não há favoritos" no embate com o Inter Milão na final da Liga dos Campeões, que se disputa no sábado em Istambul.

"O maior erro que podemos cometer é esquecermo-nos de que isto é uma final. As pessoas podem dizer o que quiserem, [mas] na minha cabeça não há favoritos. Isto vai ser uma final e não importa o que fizeste para chegar aqui. Só podes começar a ser favorito no campo", lançou o defesa luso, que acompanhou o técnico Guardiola e o médio belga Kevin de Bruyne na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva são presenças quase certas no 'onze' do Manchester City para a final da Liga dos Campeões em futebol, à imagem do que sucedeu há dois anos, no Dragão, na final perdida para o Chelsea.

"Encanta-nos a pressão desde há muito. Na quantidade adequada, pode fazer com que corras mais, que saltes mais alto e que estejas mais concentrado. É isso que é preciso nestes jogos", considerou Rúben Dias, que este ano já venceu a Liga e a Taça inglesas.

O central formado no Benfica (tal como Bernardo Silva e o guarda-redes brasileiro Ederson) realçou ainda o "equilíbrio especial" que os 'citizens' têm conseguido ao longo desta época: "Sempre senti, desde que cheguei, que temos um grande grupo e um grande equilíbrio. É isso que marca a diferença. Já temos dois títulos e agora queremos o último".

A final da edição 2022/23 da Liga dos Campeões, entre os ingleses do Manchester City e os italianos do Inter Milão, realiza-se no sábado, a partir das 20:00 (em Lisboa), no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.