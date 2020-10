Rúben Dias e o golo do FC Porto: «Não podemos sofrer desta maneira»

Rúben Dias garante que o Manchester City está em processo de crescimento.





"A equipa está a crescer, ainda longe do que vamos conseguir fazer mais à frente. Mas estamos a dar passos seguros e a crescer enquanto equipa", afirmou, à Eleven Sports, depois da vitória dos citizens sobre o FC Porto por 3-1.O defesa ex-Benfica foi depois questionado acerca da adaptação ao novo clube."Já estou habituado ao frio de Manchester. O primeiro jogo em casa até parece que deu uma sensação diferente, mas agora o corpo já se está a habituar", concluiu.Rúben Dias comentou também o golo do FC Porto marcado por Luis Diáz."Alguém tinha de o parar. Não podemos sofrer um golo desta maneira. Temos de nos reagrupar melhor, mas o futebol são os erros e o aprender com eles. As equipas que aprendem melhor são as equipas que crescem mais", afirmou depois, à BT Sports.