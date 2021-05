Rúben Dias: «Quando vemos o Bernardo a defender o Neymar a meio campo...»

Escolhido como o melhor jogador em campo diante do Paris SG, Rúben Dias enalteceu a força coletiva do Manchester City como grande trunfo para conseguir o apuramento para a final da Liga dos Campeões. O defesa dos ingleses deu o exemplo da vontade dos jogadores ofensivos, que se entregaram à causa como nunca.





"O futebol muda muita rapidamente e tens de estar pronto para essas mudanças. Especialmente com este Paris SG, que pode mudar as coisas rapidamente. Estamos prontos para isso. O momento em que vimos o carácter desta equipa foi na segunda parte em Paris, quando demos a volta. Isso diz tudo sobre a nossa equipa. Quando a coisa fica mal, nós damos o passo em frente. Creio que a melhor forma de mostrar a nossa força defensiva foi como pressionámos na frente. Quando o resto da equipa os vê a correr assim, estamos num mundo à parte. Vimos o Bernardo a defender o Neymar a meio-campo como se fosse eu, o Kyle, o John... Isso mostra a nossa força", disse o defesa português.Uma exibição de força que o City tem mostrado em toda a época, como o ex-Benfica afirma. "Não foram só os últimos jogos, com o Borussia também. Tem sido assim desde o início da época, pois é assim na Premier League, na FA Cup... É a melhor forma de ver o quão bons podemos ser. Ajuda ter o Kevin, Foden, Fernandinho, Gundogan, Bernardo Silva, todos os que estão atrás... todos. Essa é a nossa maior fortaleza, a qualidade que temos a jogar e cá fora. Estamos muito felizes por esta na final, pelo esforço da equipa, pelo desejo de ganhar. Estamos onde queríamos estar e vamos lutar".E quanto a essa final, onde o City já está de 'cadeirinha' à espera do adversário, Rúben Dias assegura que verá a segunda mão da outra eliminatória (entre Chelsea e Real Madrid) como "mais um fã de futebol".