Rudi Garcia: «Temos muito talento nesta equipa»

Rudi Garcia, treinador do Lyon, era um homem satisfeito após o triunfo (1-3) da sua equipa sobre o Manchester City, que valeu a qualificação da equipa francesa às meias-finais da Liga dos Campeões.





"Estamos muito orgulhosos com o que alcançámos. Vencemos por 3-1 uma das equipas favoritas a conquistar a Liga dos Campeões, num jogo em que ganhámos a batalha tática. Temos muito talento nesta equipa e uma mentalidade muito forte. Todos se mantiveram unidos e, no fim, acabou por ser o Dembélé a sair do banco e a decidir o jogo. Agora, temos de descansar bem, porque vem aí o Bayern de Munique. Mas todos os jogadores recuperam melhor depois de se ganhar um jogo", começou por dizer o técnico, em declarações à imprensa."Eliminámos a Juventus e o Manchester City, dois candidatos, e agora vamos ter pela frente o Bayern, que é outro candidato. Por aquilo que os jogadores demonstraram hoje, podemos vencer novamente.""Estamos a construir algo positivo e os nossos níveis de confiança estão a crescer, mas continuamos a não ser favoritos contra o Bayern. Podemos surpreender, tal como fizemos contra a Juventus e o Manchester City, e se chegarmos à final é porque certamente merecemos lá estar", concluiu.