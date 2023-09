Rudi Garcia: «Viemos a Braga para vencer e temos convicção e confiança»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Viemos a Portugal para vencer e temos convicção e confiança". Foi assim que Rudi Garcia lançou o Sp. Braga-Nápoles de amanhã, para a 1.ª jornada da Liga dos Campeões. "Esta competição dá-nos a motivação certa e tenho a certeza que estaremos prontos para disputar um jogo de alto nível", juntou o treinador do campeão italiano, dizendo-se "calmo e tranquilo", apesar dos resultados menos conseguidos nos últimos dois jogos: "Conversamos todos os dias com o presidente e está tudo a correr bem. Certamente temos que ser mais eficazes porque não conseguimos atingir a meta face a quantas oportunidades criámos. Infelizmente temos sofrido golos e acredito que esta situação vai mudar no futuro."

Rudi Garcia demonstrou ainda estar muito bem identificado com o poderio do Sp. Braga, sinalizando vários jogadores da equipa de Artur Jorge: "O Sp. Braga é uma equipa de qualidade, conhecemos bem. Tem jogadores que já jogaram em grande campeonatos, em França e Inglaterra, por exemplo. Jogadores fortes como Bruma, Djaló, Fonte, Rony Lopes, João Moutinho e Abel Ruiz. Há muita gente de qualidade. Queremos iniciar bem esta fase de grupos da Champions. Não vai ser fácil, pois jogamos fora de casa, mas vamos demonstrar a nossa determinação desde o primeiro minuto."