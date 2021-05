Rui Moreira diz que Porto recebe final da Champions "com honra e entusiasmo"

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, considerou que é "com honra e entusiasmo" que a cidade recebe a final da Liga dos Campeões, a disputar a 29 de maio no Estádio do Dragão.

"A cidade do Porto acolhe com honra e entusiasmo a final da Liga dos Campeões que aqui se irá realizar no Estádio do Dragão. Desta vez já com público", começou por dizer Rui Moreira, em declarações à Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O edil portuense deixou ainda agradecimentos à FPF, à UEFA e ao Governo português, pelo empenho que tiveram nesta realização, considerando-a "muito importante para a retoma da atividade na cidade".

Hoje, a UEFA informou que será o Estádio do Dragão a receber a final da 'Champions', que opõe as equipas inglesas do Manchester City e do Chelsea.

"O Porto foi escolhido para substituir Istambul, no seguimento das dificuldades intransponíveis de viagens dos adeptos ingleses, tendo em conta que a Turquia integra a 'lista vermelha' do Reino Unido", refere a UEFA, em relação às restrições existentes devido à pandemia da covid-19.