Salah não esquece final de 2018: «Quero jogar contra o Real Madrid outra vez»

Mohamed Salah disputou a final de 2018 ante o Real Madrid e acabou por sair lesionado, não pudendo ajudar o Liverpool a tentar levantar o troféu que acabou nas mãos dos merengues. Agora, com nova final confirmada, o jogador egipcío prefere o emblema espanhol ao invés do rival Manchester City, com o qual o Liverpool trava a luta pelo título inglês."Se me perguntarem quem gostaria que calhasse, eu queria o Real Madrid como adversário. Eles já nos venceram uma final, então quero jogar contra eles outra vez", vincou à BT Sport, garantindo que "hoje é o momento de desfrutar"."Estamos na final mas não podemos perder o jogo contra o Tottenham. Vamos desfrutar mas amanhã vamos para outra!", atirou o avançado que marcou um dos golos em Espanha.Por fim, Salah fez uma revelação. "Honestamente, e nunca disse isto antes, mas antes de começar a época pensei que faria 40 golos e 10 ou 15 assistências. O objetivo das assistências foi alcançado. Agora preciso de me focar no dos golos!", afirmou o esquerdino do Liverpool.