«Benfica é uma equipa incrivelmente forte. Com o Roger Schmidt deram um passo em frente»

O Salzburgo, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, assumiu "verdadeiro respeito" pelo campeão português, que integra o Grupo D a par da formação austríaca, do Inter Milão e da Real Sociedad.

Em declarações após o sorteio da fase de grupos da Champions, o diretor desportivo do Salzburgo, garantiu que os jogadores da formação austríaca se alegram por encontrar três equipas "fortes" na competição.





"O Benfica para mim é o adversário mais interessante, até porque jogamos recentemente com o Inter. É uma equipa incrivelmente forte e um clube com muita tradição. Com o Roger Schmidt deram um passo em frente. É o jogo que mais me entusiasma. Queremos jogar o nosso estilo em frente de estádios lotados. Com o maior apoio possível, o nosso objetivo é chegar à primavera. Será um desafio, mas acreditamos que conseguiremos", declarou Bernhard Seonbuchner.

"A Real Sociedad está a seguir um caminho interessante, já nos defrontámos antes", disse Seonbuchner, aludindo aos 16 avos de final da Liga Europa 2017/18, em que o Salzburgo seguiu em frente, com 2-1 em casa e 2-2 fora. "Vamos ter muito para dar no outono", disse ainda.

Relativamente ao emblema italiano, que é o vice-campeão europeu, assegura que também não vai ser fácil: "Espera-nos um estádio impressionante, um superclube. Toda a gente conhece o Inter Milão". "De qualquer forma, na Liga dos Campeões, só participam equipas de topo", disse ainda o diretor desportivo do Salzburgo.