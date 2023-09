Schmidt conta com Ow-r-shness e Kerk-cher na Champions: a UEFA explica-lhe quem são

Ontem foi a vez do FC Porto se estrear na edição 2023/24 da Liga dos Campeões e hoje sobem ao relvado Benfica e Sp. Braga (20 horas). Se por cá estamos familiarizados com os nomes dos jogadores dos clubes portugueses, não o estaremos por certo com os craques do Estrela Vermelha ou do Antuérpia, por exemplo. Para ajudar todos os adeptos, a UEFA criou um guia de como pronunciar corretamente os nomes de alguns jogadores...Coragem para o que aí vem!Toby Alderweireld – Alda-vay-reldJelle Bataille – Yell-uh Bat-eyeJean Butez – Jon Boo-tezzRitchie De Laet – Dull-ahtArbnor Muja – Moo-khaJacob Ondrejka – Yar-cob On-dray-kaJakub Kiwior – Ya-koob Keev-yorMartin Odergaard – Erder-gorCésar Azpilicueta – Say-zar Ath-pilly-kwettaÇaglar Söyüncü – Charla Soo-injerIvo Grbic – Eevo GurbitchAntoine Griezmann – An-twan Gree-ez-manKoke – Ko-kayMarcos Llorente – YorrentayStefan Savic – SavitchRonald Araújo – A-row-ho ('row' to rhyme with 'cow' ['row' a rimar com 'cow'])Ilkay Gündogan – Eel-kye Goon-doh-wanJoão Cancelo – Joo-wowJoão Félix – Joo-wow Fay-licksRobert Lewandowski – LevandovskiIñaki Peña – Inyarkee PenyaMatthijs de Ligt – Ma-tice Dull-ictRaphaël Guerreiro – Guh-ray-roJoshua Kimmich – Yoss-wa Kim-ikManuel Neuer – Noy-erSven Ulreich – Ool-rikeFredrik Aursnes – Ow-r-shnessDavid Jurásek – Yoo-rah-shekOrkun Kökçü – Kerk-cherTomás Araújo – A-row-ho ('row' to rhyme with 'cow')Lukáš Hornícek – Horny-checkJoão Moutinho – Mo-cheen-oSerdar Saatçi – SartcheeReo Hatate – Ha-tar-tayViktor Claesson – Clar-sonElias Jelert – Yay-lertChristian Sørensen – Sern-sen/Crvena Zvezda (Ser-vay-na zvezda)Aleksandar Dragovic – DragovitchMirko Ivanic – IvanitchUroš Kabic – Oorosh KabitchVladimir Lucic – Loo-chitchSrdjan Mijailovic – Serd-yan Mi-yay-lo-vitchJovan Mijatovic – Yovan Mee-yatto-vitchNemanja Milunovic – Nemanya Miloono-vitchStefan Mitrovic – MeetrovitchKosta Nedeljkovic – Neddely-kovitchZoran Popovic – PopovitchMilan Rodic – Ro-ditchMarko Stamenic – Stam-en-itchNikola Vasiljevic – Vasil-yay-vitchLukas Nmecha – Nn-metchaSalih Özcan – Sarlee Erz-chanThomas Beelen – Bay-lenJustin Bijlow – Bay-lowLutsharel Geertruida – Hair-trow-derDávid Hancko – Hants-coIgor Paixão – Pye-show ('show' to rhyme with 'cow')Luka Ivanušec – Eeva-noo-shetsBart Nieuwkoop – New-copeTimon Wellenreuther – Vellen-roitaAbdülkerim Bardakci – Bar-dack-cherGünay Güvenç – Goo-nye Goo-ventchKazimcan Karatas – KaratashKerem Aktürkoglu – Akter-ko-looMarko Arnautovic – Are-now-toe-vitchJuan Cuadrado – Kwod-radoStefan de Vrij – Duv-ryeHakan Çalhanoglu – Chal-han-oh-luMarcus Thuram – Too-ramMatteo Guendouzi – Gwen-doo-zeeElseid Hysaj – El-said Hoo-sighCiro Immobile – Immo-bee-layAdam Marušic – Ma-roo-shitchAlessio Romagnoli – Roman-yo-leeFabio Carvalho – Car-val-yoEmil Forsberg – Forsh-berryPéter Gulácsi – Goo-lar-chee(Lonz)Ruben Aguilar – Ag-wee-yarNeil El Aynaoui – El I-know-eePrzemyslaw Frankowski – Prem-iz-waf FrankovskiMorgan Guilavogui – Gwee-a-vo-geeFaitout Maouassa – Ma-wassaWesley Said – Sa-yeedNathan Aké – Nah-tan A-kayKevin De Bruyne – De Bruh-nerRúben Dias – Roo-ben Dee-ashEderson – Ed-air-sunErling Haaland – Erling Har-land (at least that's how he pronounces it himself)Mateo Kovacic – Kova-chitchDiogo Dalot – DalloRasmus Højlund – Hoy-landSergio Reguilón – Reg-ee-onOlivier Giroud – Gee-rooLuka Jovic – Yov-itchSimon Kjær – CareRade Krunic – Crew-nitchMike Maignan – Main-yonTijjani Reijnders – Rine-dersMalick Thiaw – ChowJens Cajuste – Ca-yusterKhvicha Kvaratskhelia – Kwitcha Kwarat-selyaLeo Østigård – Ustee-gorFabian Schär – ShareOusmane Dembélé – Dem-bay-layMarquinhos – Mar-keen-yossKylian Mbappé – M-ba-payMilan Škriniar – Shcreen-yarStephen Eustáquio – You-stack-ee-yoFrancisco Conceição – Con-say-sow ('sow' to rhyme with 'cow')Marko Grujic – Groo-yitchAndré Ramalho – Ramal-yoOlivier Boscagli – Boss-cal-yeeLuuk De Jong – Look de YongFredrik Oppegård – Oppe-gorDani Carvajal – Car-va-halDani Ceballos – Seb-eye-ossThibaut Courtois – Tee-bo Cor-twaÉder Militão – Milly-tow ('tow' to rhyme with 'cow')Luka Modric – Mod-richAurélien Tchouameni – Choo-a-may-neeAnder Barrenetxea – Barren-et-shay-aAihen Muñoz – Moon-yozAmar Dedic – Ded-itchLucas Gourna-Douath – Gor-na-Doo-atMaurits Kjærgaard – Care-yordStrahinja Pavlovic – Stra-hin-ya Pav-lo-vitchKamil Piatkowski – Pyont-kov-skeeRoko Šimic – Shim-itchLuka Sucic – Soo-chitchAleksa Terzic – Ter-zitchMarcos Acuña – A-coo-nyaLoïc Badé – Lo-eek Ba-dayMarko Dmitrovic – Dmee-tro-vitchNemanja Gudelj – Goo-dellyIvan Rakitic – Rackit-itchDjibril Sow – So (to rhyme with 'snow')Denil Castillo – Ca-stee-oEguinaldo – Eggy-naldoPedrinho – Ped-reen-yoPaul Jaeckel – YeckelJosip Juranovic – Yosip Yoo-ranno-vitchRobin Knoche – KenockerFrederik Rønnow – RonnoJérôme Roussillon – Roo-see-onAlexander Schwolow – ShvolovLukasz Lakomy – Wacko-meAnthony Racioppi – Ra-choppyDavid von Ballmoos – Bal-moose