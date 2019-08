Semak: «Este grupo é absolutamente imprevisível»

Sergei Semak, treinador do Zenit, não mascarou as dificuldades que o sorteio da Liga dos Campeões trouxe à formação russa. Para o técnico, "o grupo é absolutamente imprevisível".





"Entendemos o nosso nível e claro que será muito difícil para nós. O grupo é absolutamente imprevisível, qualquer uma das equipas pode conquistar o primeiro lugar. Não estamos muito felizes com este sorteio mas todas as outras equipas provavelmente teriam ficado felizes em lhes sair o Zenit, que estava no pote 1. Se nos excluirmos, é bastante difícil distinguir qual deles será o mais forte. Nesta altura, o Benfica é a melhor equipa portuguesa e vamos encontrar um dos líderes dos campeonatos alemão e francês. Cada um tem um peso sério na Europa", considerou o treinador russo, de 43 anos.