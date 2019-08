Sergey Matveyev: «O FC Porto tem pontos fracos e é isso que vamos tentar explorar»

Sergey Matveyev, treinador adjunto do Krasdonar, revelou-se esta segunda-feira otimista num bom resultado no Estádio do Dragão, frente ao FC Porto, em jogo da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões."Analisámos o jogo passado [derrota por 1-0 em casa com os dragões] e pensámos no que aconteceu. Percebemos que o FC Porto tem pontos fracos e é isso que vamos tentar explorar", começou por explicar o treinador.Matveyev considerou que o FC Porto "joga de uma forma muito compacta, joga rapidamente" e é isso que vão ter em consideração no encontro.Apesar de acreditar que a equipa está preparada para dar a volta ao resultado, Sergey Matveyev não tem dúvidas que "vai ser um jogo muito complicado"."O primeiro resultado não foi bom, mas amanhã [terça-feira] vamos fazer de tudo para ganhar o jogo e seguir em frente na prova", acrescentou.O jogador brasileiro Wanderson também falou e salientou as qualidades do Krasdonar para dar a volta ao resultado favorável ao FC Porto."Nós também temos qualidade. Sabemos disso. Vamos tentar ganhar o jogo na casa deles", frisou.O FC Porto recebe na terça-feira os russos do Krasnodar, em jogo a contar para a segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.