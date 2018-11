Sergio Ramos volta a estar no centro da polémica a pede desculpa a Havel por cotovelada

Sergio Ramos volta a ter os holofotes apontados a si por causa de uma atitude dentro de campo num jogo da Champions. Depois de muito o que se falou e escreveu na época passada na final da Liga dos Campeões devido ao lance que o capitão do Real Madrid teve com Salah , na quarta-feira, Sergio Ramos atingiu o jogador do Viktoria Plzen, Milan Havel, com o cotovelo na cara.Após esse lance, aos 13 minutos, Sergio Ramos continuou em campo e sem qualquer cartão, enquanto o jogador checo foi substituído.No final da partida, que terminou com goleada merengue por 5-0 , Sergio Ramos deixou uma mensagem nas redes sociais desculpando-se do lance, que garante não foi voluntário."Uma vitória para seguir em frente e também para aprender. O futebol sempre ensina as coisas e hoje eu não deveria ter saído assim. Milan, não tinha intenção de te magoar. Recupere-se logo, companheiro #HalaMadrid", escreveu o capitão meregue no Twitter.