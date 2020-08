Setién destroçado: «É uma derrota muito dolorosa. Certamente algo terá de mudar»

Quique Setién era um treinador abatido após a goleada sofrida aos pés do Bayern de Munique por 8-2. O técnico do Barcelona comentou as palavras do capitão Piqué, que afirmou que tudo teria de mudar no clube catalão.





"Quando o Piqué faz uma referência assim, em algo terá razão. Há uma frustração enorme e há que tomar decisões a pensar no futuro. Isto causa-nos muitos danos. É uma derrota muito dolorosa, são demasiados golos. A equipa foi oprimida pela contundência do Bayern. Certamente algo terá de mudar", disse o técnico, no final do encontro.