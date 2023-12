Sevilha só tem 11 jogadores da equipa principal disponíveis para irem a jogo frente ao Lens

O Sevilha joga na próxima terça-feira uma partida muito importante para o futuro da equipa nas competições europeias em 2023/24. Já sem possibilidade de alcançar os oitavos de final da Liga dos Campeões, resta aos andaluzes lutarem pelo 3.º lugar do Grupo B, que garante o apuramento para o playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Contudo, o Sevilha já deu de caras com uma grande contrariedade ainda antes de o apito inicial soar: a equipa tem apenas 11 jogadores da equipa principal disponíveis para ir a jogo, devido à onda de lesões que neste momento assola o plantel dos sevilhanos.

Para além dos 10 lesionados (Nyland, Jesús Navas, Badé, Nianzou, Marcos Acuña, Suso, Lamela, Mariano, Lukebakio e Jordán), o Sevilha não poderá contar ainda com o contributo de Lucas Ocampos e Fernando (expulsos no duelo com o PSV Eindhoven) e de Marcão e Januzaj, dupla que não está sequer inscrita na Liga dos Campeões. Pelo que Diego Alonso teve de recorrer à lista B para chegar a uma convocatória com 18 jogadores para a partida.

A lista de convocados do Sevilha: Dmitrovic, Alberto Flores, Matías, Juanlu, Darío, Gattoni, Sergio Ramos, Kike Salas, Pedrosa, Gudelj, Soumaré, Manu Bueno, Sow, Rakitic, Óliver Torres, Ibra, Rafa Mir e En-Nesyri.



A somar a tudo isto, relembrar ainda que o governo francês informou este domingo, através do seu ministro do Interior, que cerca de 300 adeptos do Sevilha estão proibidos de viajar para Lens para assistirem ao decisivo jogo da equipa na competição milionária.