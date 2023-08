Shakhtar Donetsk vai jogar a fase de grupos da Liga dos Campeões em Hamburgo

O Shakhtar Donetsk vai disputar no Volksparkstadion, em Hamburgo, os jogos em casa na fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol desta época, informou esta sexta-feira o clube ucraniano.





"O clube chegou a um acordo com o Hamburgo SV, com a concordância da UEFA", referem os ucranianos na sua página oficial, com a equipa deslocada face à invasão da Rússia na região de Donetsk e, posteriormente, à guerra declarada em fevereiro de 2022.

Numa primeira fase, o Shakhtar Donetsk teve de deixar de realizar jogos em Donetsk, face aos conflitos dos separatistas russos na região e, mais tarde, deslocou a atividade desportiva internacional para fora da Ucrânia, devido à guerra iniciada pela Rússia no país.

"Em primeiro, queremos agradecer a Varsóvia e ao povo polaco pelo apoio que nos deram durante os jogos da anterior campanha europeia. Considerámos várias opções para a nova época e optámos por Hamburgo, temos a certeza de que os jogos no Volksparkstadion serão ao mais alto nível e com o apoio de adeptos locais e ucranianos, que vivem atualmente na Alemanha ou em outros países europeus", declarou o diretor do Shakhtar, Dmytro Kyrylenko.

No sorteio da fase de grupos, agendado para 31 de agosto, o Shakhtar, que integra o pote 3, pode vir a ser adversário de Benfica (pote 1) ou FC Porto (pote 2), mas não do Sporting de Braga, que, caso ultrapasse no playoff o Panathinaikos, também entrará no pote 3.