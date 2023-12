Shakhtar empatou em lance que provocou a fúria no Dragão: auxiliar levantou bandeira, baixou-a e ucranianos marcaram

O Shakhtar Donetsk chegou ao empate diante do FC Porto em cima da meia hora, com um golo que provocou a fúria nas hostes portistas. Tudo por causa da ação do árbitro auxiliar, que levantou a bandeirola e apontou um fora de jogo, o que levou os defesas do FC Porto a 'desistirem' da jogada, por pensar que o jogo já estava interrompido. Não estava e Danylo Sikan aproveitou para bater Diogo Costa.O banco portista reclamou muito, tal como vários jogadores que estavam dentro de campo, mas a decisão do árbitro (após indicação do VAR) manteve-se. Sérgio Conceição e Cláudio Ramos acabaram amarelados.