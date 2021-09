'Sheriff da Europa' por uma noite: E tudo à custa do Real Madrid

O Sheriff continua a surpreender a Europa do futebol e, depois de ter vencido o Shakhtar na ronda inaugural da Champions, agora agigantou-se e foi vencer o Real em Madrid, por 2-1.

Em Espanha a imprensa especializada em futebol destaca o feito da modesta equipa e nas redes sociais os 'memes' surgem em catadupa.

Recorde-se que os moldavos adiantaram-se à passagem dos 25 minutos, por Jasur Jakhshibaev, mas Benzema empatou perto da hora de jogo, de penálti. Bruno ainda viu um golo ser-lhe anulado, mas mesmo em cima dos 90', o golo de Thill contou mesmo e soltou a festa dos jogadores do Sheriff, que lidera assim o Grupo D, com seis pontos, seguido de Real Madrid, com três.

E no universo da Internet, não há um 'xerife' que se preze, como Lucky Luke ou Woody do Toy Story, que não surja nas 'timelines' dos verdadeiros apaixonados por futebol.