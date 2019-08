Siga o sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, em direto

Player of the Year nominee Cristiano Ronaldo has landed in Monaco! #UEFAawards announced during the #UCLdraw pic.twitter.com/td633acvnO — #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019

17h16 - Sobe ao palco o checo Petr Cech, que terá a missão de entregar o prémio de melhor guarda-redes do ano.17h13 - Wesley Sneijder sobe ao palco. O holandês, que foi tão falado nos últimos dias , também ajudará a definir a sorte das equipas a sorteio.17h11 - Sobe ao palco, um dos embaixadores desta edição da Champions, que terá a sua final em solo turco, em Istambul.17h06 - Antes do arranque do sorteio propriamente dito,vai entregar ao Prémio Presidente, uma distinção que assinala a carreira do antigo jogador francês.17h02 - São exibidos alguns dos melhores momentos da edição da Champions da temporada passada, que como se sabe foi ganha pelo Liverpool numa final diante do Tottenham.17h00 - Arranca a Gala da UEFA. O português Pedro Pinto é um dos apresentadores...16h55 - Faltam cinco minutos para o arranque da Gala da UEFA...16h46 - Candidato ao prémio de melhor jogador do ano, Cristiano Ronaldo já está no Mónaco.- Conheça a composição dos potes - As bolas serão retiradas dos potes por Hamit Altintop, Wesley Sneijder e Petr Cech. O sorteio será apresentado pelo português Pedro Pinto.- De notar que, para lá da definição da sorte das 32 equipas a sorteio, esta gala da UEFA, a realizar no Mónaco, servirá também para a entrega dos prémios dos melhores da temporada passada.- Boa tarde e sejam bem-vindos ao direto de acompanhamento do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, uma ronda na qual o Benfica será o único representante português. Integrada no Pote 2, a turma da Luz poderá encontrar alguns tubarões do futebol europeu (o único 'brinde' é o Zenit), mas acaba por escapar a outras equipas de topo, tais como o Real Madrid, Atlético Madrid ou Tottenham.