Simeone após o triunfo no Dragão: «Contente e orgulhoso dos meus jogadores»

Naturalmente satisfeito com o triunfo conseguido pelo At. Madrid diante do FC Porto , que permitiu o apuramento para o os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, Diego Simeone enalteceu a resposta dada pelos seus pupilos e falou de uma "tensão" de um jogo de Champions."Estou contente e orgulhoso dos meus jogadores. Hoje voltaram a demonstrar personalidade, capacidade, saber sofrer, reagir às dificuldades que fomos tendo. De quatro centrais, faltavam-nos três centrais, foi um grande jogo do Vrsaljko, esteve muito bem o Kondogbia. Entre todos conseguimos fazer um jogo muito intenso, com grandes defesas do Oblak e a passar de um grupo que sabíamos que era difícil. O Liverpool foi melhor e nós fomos melhores do que o FC Porto e Milan. Tensão? Foi um jogo de Champions, com todos os argumentos que tem um jogo de Champions. O adversário se empatasse apurava-se e é muito competitivo. Sofre poucos golos, luta, trabalha, mas tivemos grandes atuações, um bom rendimento como equipa e uma segunda parte como imaginávamos", destacou o treinador colchonero, à Movistar.Esta terça-feira acaba por ser um dia para recordar e o treinador argentino não o esconde. "Foi um grande dia. Os miúdos na Youthe League. E eu disse que também queria passar. O FC Porto é similar a nós, com um jogo muito claro e o jogo teve de tudo: expulsão, luta, vantagem de 0-3, sem saber como estava o Milan. É o futebol. Muito lindo... Tínhamos um dos grupos mais difíceis. Tínhamos de ganhar pontos entre todos e com Milan e FC Porto conseguimos mais pontos. Temos de melhorar, mas o caminho para melhorar é este."