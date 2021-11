Simeone deixa aviso ao FC Porto: «Estou mais otimista do que nunca»

Na sequência da derrota caseira frente ao AC Milan (0-1) na jornada 5 da Liga dos Campeões, Diego Simeone defendeu os jogadores do Atlético Madrid. "Eles deram tudo em termos de atitude, não tenho nada a criticar. Fizemos muitas coisas bem, faltou apenas decidir melhor nos últimos metros."Em conferência de imprensa, "Cholo" admitiu que "a Champions é difícil": "Jogamos contra rivais muito competitivos. O jogo contra o Liverpool foi equilibrado, não fizemos um jogo para perder. É o que há, temos de ir procurar a vitória no último jogo."Questionado sobre a última jornada, no Estádio do Dragão frente ao FC Porto, Simeone mostra confiança: "Estou mais otimista que nunca porque estamos com vida. Quando temos vida somos complicados."