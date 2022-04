Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Simeone e as palavras de Guardiola: «Os que têm um léxico menos evoluído também não são parvos» Treinador do At. Madrid diz adeus à Liga dos Campeões mas não esquece palavras de Guardiola após duelo no Etihad





• Foto: Action Images