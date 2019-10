Simeone: «João Félix dá mais chances à equipa nesta posição»

Habituado a atuar enquanto segundo avançado, João Félix foi esta terça-feira 'encostado' às alas por Diego Simeone e a julgar pelo resultado final... a aposta foi bem sucedida. Na análise à atuação do seu pupilo diante do Lokomotiv Moscovo , o argentino assumiu que esta posição poderá obrigar o português a trabalho extra, mas assumiu que com o ex-Benfica nesta função os colchoneros saem a ganhar."Seguramente que ele se sente mais cómodo como segundo avançado, pois era esse o seu habitat natural até chegar cá. Considero que esta não é uma posição fácil, pois tens de ter muitas situações de controlo sobre a equipa. Ainda assim, e mesmo tendo mais dificuldades, ao jogar com dois avançados e com o João na ala parece-me que dá mais chances à equipa, pois podemos utilizar a sua grande visão na desmarcação dos companheiros. Talvez possamos sofrer atrás, mas já o fizemos com Diego e até com Arda nas alas. Corriam, também corriam e... ganhávamos", declarou o técnico argentino, que na análise ao encontro havia destacado também a força da individualidades."Tínhamos a necessidade de continuar na linha do que vínhamos fazendo. Na primeira parte criámos perigo, mas a bola não queria entrar. Falámos ao intervalo para acreditarmos nas nossas cpacidades na frente. Depois as individualidades, as jogadas entre João, Morata e Diego Costa resolveram umajogo que podia ter ficado complicado", explicou.