Simeone rendido a João Félix: «Foi o seu jogo mais completo»

Dois golos, uma bola na barra e uma atuação consistente ao longo dos 90 minutos chegaram para deixar Diego Simeone completamente rendido a João Félix. Herói na vitória sobre o RB Leipzig, por 3-2, o português recebeu rasgados elogios do técnico argentino, que considera mesmo que este foi o melhor desempenho que viu desde a sua chegada na época passada.





"Continuará a crescer se conseguir continuar a fazer o que fez hoje no compromisso, no jogo, na dinâmica, na velocidade, na hora da decisão... Oxalá que possamos ajudá-lo, porque com um grande João a equipa será mais competitiva. Possivelmente foi o jogo mais completo pela importância do jogo em si. Já fez várias partidas de grande nível, mas hoje teve uma grande regularidade durante os 90 minutos", elogiou o técnico argentino.Já sobre a atuação coletiva, Simeone também se mostrou satisfeito. "Fizemos uma primeira parte muito bom, com um resultado curto para aquilo que fizemos. Foi uma pena termos sofrido e quando estávamos a voltar, eles castigaram-nos e saímos do jogo. Eles fizeram um bom encontro, mas a minha equipa voltou a reagir com um grande trabalho coletivo", destacou.