Simeone sobre o FC Porto: «A Champions é muito dura, qualquer erro paga-se caro»

Diego Simeone perspetiva um jogo difícil contra o FC Porto na estreia do Atlético Madrid na Liga dos Campeões 2021/22. O treinador dos colchoneros fez vários elogios à equipa dos dragões e mostrou-se ansioso pelo encontro desta quarta-feira, onde irá reencontrar o ex-companheiro da Lazio, Sérgio Conceição.





"Vou poder ver um amigo, Conceição, que está a fazer um belo trabalho no FC Porto. Coincidimos na Lazio e é bom ver que está a dar jogo e personalidade ao clube, desde que assumiu o comando. Não espero outra coisa a não ser aquilo que tenho visto do FC Porto no campeonato português e na Europa. Pressão, agressividade, muita velocidade no seu jogo, com posicionamentos bem claros para encontrar superioridade numérica e assim conseguir fazer-nos danos", explicou El Cholo em conferência de antevisão da partida.Apesar de chegar à competição milionário enquanto cabeça de série e campeão espanhol, o treinador argentino não admite favoristismo e alerta para a dificuldade da competição: "A Champions é muito dura, qualquer erro paga-se casos e a temos de nos ajustar a cada partida, vamos focar-nos no FC Porto e logo veremos o que vem depois".O Atlético Madrid adquiriu este verão alguns reforços. Um dos nomes mais sonantes foi o de Antoine Griezmann que tentará fazer vida dificil à defesa azul e branca. Contudo, na 'reestreia' pelos madrilenos, o francês ficou aquém das expectativas e Simeone foi questionado sobre isso. "Queremos que o Griezmann seja aquele que sempre foi, um jogador importantísimo, com hierarquia, com talento e com golo e seguramente isso acontecerá. Teremos que o trabalhar, como todos os companheiros vai chegar a sua vez, que esteja pronto para 30, 60, 90 minutos", concluiu.