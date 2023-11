Simone Inzaghi mostra respeito pelo Benfica: «Vimos o que conseguiram fazer no dérbi»

Simone Inzaghi mostrou respeito pela qualidade do Benfica, embora as águias ainda nem tenham pontuado na Liga dos Campeões, e mostrou-se bem atento ao que as águias têm feito. A vitória dos encarnados no dérbi frente ao Sporting serve de alerta para o Inter."É a 4ª vez que os encontramos em 6 meses. É uma ótima equipa, estão a jogar em casa e sabemos a força que os adeptos vão dar. Nós vimos o que conseguiram fazer no dérbi. Aos 90' estava a perder. É uma equipa fantástica e o treinador levou-os aos quartos da Champions sem derrotas até essa fase, na época passada", recordou o técnico do clube italiano, que quer seriedade até porque há objetivos por cumprir apesar de o apuramento para os oitavos-de-final estar garantido. "O nosso trabalho não acabou: há o primeiro lugar a conquistar."Com a convicção de que o Benfica "quererá fazer um excelente jogo para continuar na Europa", Inzaghi enalteceu a qualidade de alguns dos jovens dos encarnados."Conheço bem o Florentino. Na época passada, gostei muito dele. Agora têm o João Neves, por isso vimos menos o Florentino", disse.O Inter vai rodar na baliza no jogo de hoje, com Emilio Audero a assumir o lugar de titular. O guarda-redes emprestado pela Sampdoria terá a sua primeira oportunidade de mostrar serviço esta temporada. "Audero joga amanhã. Trabalha muito bem e já queria estreá-lo frente à Frosinone", referiu Inzaghi que, assim, poupará o habitual titular Sommer.